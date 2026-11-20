Kastamonu’da bariyerlerin üzerinde yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İneboluKastamonu kara yolu Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.G. idaresindeki 37 EA 716 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra, elektrik direğine çarpıp dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ile B.A. ve F.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.