Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, KOOPDES çerçevesinde 2020 yılından itibaren Kastamonu’daki kadın kooperatiflerine toplam 4 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandığı açıklandı.

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında kadın kooperatiflerinin güçlendirilmeye devam edildiği duturuldu. KOOPDES kapsamında ilk desteğin 2020 yılında S.S. Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifine sağlandığının belirtildiği açıklamada, 2026 yılı KOOPDES uygulamasında makine ve ekipman alımları için hibeye esas proje tutarı üst sınırı 1 milyon TL olarak belirlendiği ifade edildi. Nitelikli personel istihdamında ise bir personel için yıllık 420 bin TL, iki personel için yıllık toplam 840 bin TL destek sağlanabileceği kaydedildi.

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2026 yılı için son başvurunun 15 Mayıs tarihinde olduğu ve Haziran ayında değerlendirme komisyonu tarafından puanlanan projeler kapsamında Kastamonu’da üç kadın kooperatifinin daha projeleri hibe desteği almaya hak kazandığının duyurulduğu açıklamada, 2026 yılında kabul edilen üç projenin toplam destek tutarının ise 1 milyon 563 bin TL olduğu belirtildi. 2020 yılından bu yana Kastamonu’daki kadın kooperatiflerine KOOPDES kapsamında sağlanan desteklerin 2026 yılında kabul edilen yeni projelerle birlikte toplam 4 milyon TL’yi aştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Program kapsamında proje tutarlarının illerin sosyoekonomik gelişmişlik kademelerine göre yüzde 50’si veya yüzde 75’i Ticaret Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Ortaklarının en az yüzde 90’ı kadınlardan oluşan kooperatiflerimizde ise yüzde 75 hibe destek oranı uygulanmaktadır. Nitelikli personel istihdamı desteği de belirlenen üst sınırlar dahilinde yüzde 100’e kadar karşılanabilmektedir" denildi.