Kastamonu'da sis bulutları havadan görüntülendi
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.
Giriş: 21.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sis, yerleşim alanlarını ve ormanlık dağları kısmen kapladı.
Vadiler boyunca yayılan sis, sonbahar renkleriyle bütünleşti.
Dronla görüntülenen ilçede, dağları ve yerleşim alanlarını kaplayan sisin oluşturduğu manzara dikkati çekti.
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