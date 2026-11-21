Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve çevresindeki vadilerde güzel görüntüler oluşturdu.

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