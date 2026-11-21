Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 40,53 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 30,26 gram esrar ve 32,68 gram ketamin ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Soruşturma çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, İstanbul'dan Kastamonu'ya gönderdiği değerlendirilen 1 şüpheli daha tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, satışa hazır 37 parça halinde toplam 124 gram skunk, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 600 TL nakit para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.