Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yemek borusuna elma kaçan 7 aylık gebe inek, ölmek üzereyken 2 saat süren ameliyatla kurtarıldı.

Kastamonu’nun Ağlı ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Engin Dur’a ait ismine 7 aylık simental ırkı gebe ineğin yemek borusuna yediği elma takıldı. İneğin ağzından köpükler çıktığını ve nefes almakta zorlandığını gören Engin Dur, durumu Veteriner Hekim Birol Yürük'e bildirdi. Veteriner Yürük tarafından 7 yaşındaki inek, ahır ortamında ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla ineğin yemek borusundaki elma çıkartıldı. Ameliyat sayesinde kurtarılan ineğin buzağısıyla birlikte sağlığına kavuştuğu belirtildi.

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Veteriner Hekim Birol Yürük, "Yaklaşık 2 saat süren titiz bir operasyonun ardından elmayı, ineğin yemek borusundan başarıyla çıkarabildik. Özellikle hayvanımızın 7 aylık gebe olması nedeniyle büyük dikkat ve hassasiyet gerektiren bir müdahale oldu. Bizler bu müdahaleyi tecrübelerimizle tamamlandık. Hayvan sağlığında zamanında müdahalenin ve veteriner hekimlik hizmetlerinin önemini buradan bir kez daha gözler önüne sermiş olduk. Hayvan sağlığı için zamanında müdahale hayat kurtarır. Hayvan sahibine geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Hayvan sahibi Engin Dur ise, Veteriner Hekim Birol Yürük'e teşekkür ederek, "‘Alakız' isimli ineğimizin kurtulmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah yakında yavrusunu da alacağız. Bu dönemde hayvanları bahçeye bırakmamak gerekiyor. İstenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu.