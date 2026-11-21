TRT 1'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde senaryo gereği vefat eden Kastamonulu Satılmış Ağa karakteri için memleketindeki Nasrullah Camisi Meydanı'nda lokma dağıtıldı.

Karakterin hayranları tarafından düzenlenen lokma dağıtımına, Satılmış Ağa karekterini canlandıran oyuncu Taner Ayyıldız da katıldı.

Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, karakterin bu kadar sevildiğini bildiğini ancak adına lokma dağıtılacağını tahmin etmediğini söyledi.

Satılmış Ağa'nın ölüm sahnelerinin kendisini de duygulandırdığını belirten Ayyıldız, "İlk defa öldüğümüz için biraz da psikolojik olarak insanı zorlayan sahneler. Satılmış Ağa'nın sevildiğini biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum." dedi.

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Bir Kastamonu evladı olarak dizide yer almaktan gurur duyduğunu ifade eden Ayyıldız, "Kastamonu'yu, memleketimizi 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde temsil etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Başarabildiysek ne mutlu." diye konuştu.

Kastamonuluların kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Ayyıldız, "Satılmış Ağa'yı gerçekten benimsediler. Bütün yorumlarda, bütün editlerde, bütün hikaye paylaşımlarında. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, dizinin izlenmeye devam edilmesini isteyerek, "Satılmış Ağa gitti diye dizi bitmedi yani. Biz olmasak da 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nı izlemeye devam edin." diye konuştu.