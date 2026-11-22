Tosya Belediyesi yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Tosya Belediyesi ekipleri, hastane bölgesinde aydınlatma direklerinin yenilenmesinin ardından yaya yolu ve kaldırım çalışmalarına başladı. Daha modern, düzenli ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla yürütülen peyzaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Gerçekleştirilen düzenlemelerle ilçenin çehresi değişiyor. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Keskin Sokak ve Dilküşa Mahallesi Uysal Sokak’ta yaya ve araç ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla parke çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Hocaimat Mahallesi Beşevler bölgesinde de kapsamlı yenileme çalışmaları çerçevesinde de sıcak asfalt serimine başlandı. Altyapı, kaldırım, aydınlatma, sıcak asfalt ve peyzaj çalışmalarıyla bölgenin çehresini baştan sona yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Beşevler bölgesi, yepyeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Öte yandan, Tosya Belediyesi, kum ocağı ve asfalt şantiyesindeki saatte 45 tona varan üretim kapasitesiyle sıcak asfaltını tamamen kendi imkanlarıyla üretiyor. Tesiste üretilen sıcak asfalt, ilçenin farklı noktalarında yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmalarında kullanıyor. Tesis hem Tosya Belediyesinin kaynaklarının verimli değerlendirilmesini sağlıyor hem de hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesine katkı veriyor.