Hava sıcaklığının düştüğü Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Güneşli hava sırasında yağan dolu, ilginç anlara sahne oldu. Aniden bastıran dolu yağışı kısa süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.

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