Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde dere ıslahı sırasında sarmaşıkların temizlenmesiyle ortaya çıkan vadideki kayalar, çeşitli hayvanları andırmasıyla dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bölgenin turizme kazandırılmasını istedi.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Aşağı Arslanlı köyü ile Seydiler ilçesi arasında kalan Turplar Deresi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ıslah çalışmaları sırasında vadideki sarmaşıklardan temizlendi. Temizliğin ardından ortaya çıkan vadideki kayalar ise vatandaşlar tarafından çeşitli hayvan ve insan fügürlerine benzetiliyor. Kayalar üzerindeki doğal oluşum olan oyuklar ve mağaralar da da dikkat çekiyor.

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Vatandaşlar, bölgenin turizme kazandırılması için çağrıda bulundu.

"Aslan, baykuş gibi hayvan figürleri ortaya çıktı"

Kastamonu'nun Seydiler ilçesi Merkez Mahallesi Muhtarı Yücel Bakırcıalioğlu, "Burası Turplar Deresi mevkisi olarak bilinir. Aşağı Arslanlı ile Yukarı Arslanlı köylerinin ortak noktasında yer almaktadır. Daha öncelerinden rivayete göre bu bölgede Seyyid Zülfikar Hazretleri yaşamıştır. Onun türbesi bulunmaktadır. Seyyid Zülfikar Hazretleri'nin türbesi olması hasebiyle bu bölgede çok eski uygarlıklar bulunmuştur. Seyyid Zülfikar Hazretleri de buraları Bizanslılardan kurtarmak için şehit düşmüştür. Bu bölgede çok antika eserler çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl Turplar Vadisinde Devlet Su İşleri tarafından çalışma yapılmıştır. Çalışmadan sonra bölgede bulunan sarmaşıklar temizlenmiştir. Dere ıslahının tamamlanmasıyla burada bulunan kayalıklarda aslan, baykuş gibi hayvan figürleri ortaya çıktı. Buranın projelendirilip turizme açılmasını talep ediyoruz. Burası çok güzel bir alan. Turplar Vadisi, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Derenin boyu da üç kilometre civarındadır. Vadide büyük kanyonlar var, resimler var, değişik figürler var. Burada çalışma yaparlarsa, çok güzel turizme açmış olunup insanların burayı ziyaret edeceğini düşünüyorum. Onun için de burada bir çalışma yapılmasını kendilerinden rica ediyoruz. Geçenlerde Sayın Milletvekilimiz Serap Ekmekçi de geldi, ona da söylemiştik. O da 'Kültür ve Turizm Bakanlığımızla bir görüşelim' demişti. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Burası ile ilgilenmelerini istiyorum. Burada çok güzel hayat var" dedi.

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"Eskiden bu bölgede yaşantı olduğunu tahmin ediyoruz"

Turplar Vadisinde ortaya çıkan figürlerin daha önce sarmaşıklar sebebiyle görülmediğini belirten Bakırcıalioğlu, "Temizlendikten sonra buralarda aslan, maymun, baykuş, değişik çekiç, insan ve hayvanları andıran figürler meydana çıkmıştır. Bundan dolayı eskiden bu bölgede yaşantı olduğunu tahmin ediyoruz. Onun için çalışma yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.