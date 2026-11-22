Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından X hesabındaki bir paylaşımı nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan emekli Albay Özeller, kitap fuarına katılmak için geldiği Kastamonu'da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen Özeller, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Özeller, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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