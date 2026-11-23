Taşköprü Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü önünden Ağcıkişi Mahallesi’ne uzanan yaklaşık 1 kilometrelik yolda sıcak asfalt serimine başlandı.

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