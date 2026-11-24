Olay, gece saatlerinde Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan FiatTofaş marka otomobilde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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