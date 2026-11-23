Kastamonu'da traktör ile otomobil çarpıştı, sürücüler yara almadan kurtuldu
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Giriş: 23.11.2026 - 18:45 Güncelleme:
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.
Kaza, İhsangazi ilçesi Kastamonuİhsangazi kara yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Y. idaresindeki Fiat marka otomobil ile A.C. yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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