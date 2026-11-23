Kaza, İhsangazi ilçesi Kastamonuİhsangazi kara yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Y. idaresindeki Fiat marka otomobil ile A.C. yönetimindeki traktör çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.