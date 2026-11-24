Kastamonu'da yola çıkan ayı kamerada
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yola çıkan ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde yola çıkan ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Kastamonu’ya seyir halinde olan bir ailenin aracının önüne, Cide ilçesi Gideros Koyu mevkisinde ayı çıktı. Panik yaşayan sürücü korna çalarak ayıyı uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre aracın önünde ilerleyen ayı, yoldan çıkarak gözden kayboldu. O anlar, araçtaki aile tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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