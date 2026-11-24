Kastamonu’da faaliyet gösteren 14 kadın kooperatifinden yaklaşık 30 kadın üretici, gıda güvenliği standartlarına uygun olarak üretim kapasitelerini geliştirmek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan eğitim ve danışmanlık desteği aldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (KUZKA) 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında "Kastamonu'da Bilinçli Kooperatif Güvenli Gıda Projesi için Eğitim ve Danışmanlık İşi"ne sağlanan destekle kooperatifler, güvenli gıda eğitiminin yanı sıra üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik işletme bazlı danışmanlık hizmetlerinden faydalanacaklar. Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğünün başvuru sahibi, S.S. Geleceğe Nefes Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin ise ortağı olduğu proje kapsamında ilk aşamada kadınlara güvenli gıda konusunda eğitim verildi.

REKLAM

KUZKA hizmet binasında düzenlenen eğitime Kastamonu’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine üye yaklaşık 30 kadın üretici katıldı. Eğitimde kadınlara gıda güvenliği mevzuatı ve 5996 sayılı Kanun, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), hijyen ve sanitasyon uygulamaları, izlenebilirlik ve kayıt sistemleri, gıda işletmelerinin kayıt ve onay prosedürleri ile kalite yönetim sistemleri konularında bilgi verildi. Gün boyu süren eğitimin sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikaları takdim edildi.

Eğitim işletme bazlı danışmanlıkla desteklenecek

Proje kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra kooperatiflere, yerinde ve çevrim içi danışmanlık hizmetleri de sunuluyor. Bu doğrultuda kooperatiflerin üretim süreçleri incelenerek mevcut durum ve ihtiyaç analizleri yapılıyor. Ayrıca işletmelere özgü HACCP ön ihtiyaç programlarının oluşturulması, dokümantasyon altyapısının kurulması, izlenebilirlik sistemlerinin geliştirilmesi ve gıda mevzuatına uygun üretim yapılması konularında rehberlik hizmeti veriliyor.

REKLAM

Kastamonu’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin gıda güvenliği, hijyen ve kalite standartlarına uygun olarak üretim kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında, eğitim ve danışmanlık sürecinde edinilen bilgi ve deneyimin kooperatif ortakları ve çalışanları arasında yaygınlaştırılarak il genelinde güvenli gıda üretimi konusunda farkındalığın artırılması bekleniyor.