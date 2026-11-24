Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından 1622 Kasım tarihleri arasında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüphelinin üst ve ikamet aramalarında 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca 1622 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarda, 18 gram sentetik kannabinoid (bonzai) katkılı tütün, 12 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.