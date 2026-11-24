Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1622 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 21 şahıs yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı.

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