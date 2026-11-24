Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 24.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele çalışması yapıldı.
Bu kapsamda ikametlerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, tabanca şarjörü, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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