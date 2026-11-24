Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eğitimciler ve öğrencilerden oluşan heyetle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, beraberinde eğitimciler ve öğrencilerle Dallı'yı makamında ziyaret etti.

Dallı, ziyarette yaptığı konuşmada, nerede bir başarı varsa orada mutlaka bir öğretmenin dokunuşu olduğunu söyledi.

Bir çocuğun hayatına dokunmanın önemine vurgu yapan Dallı, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz her başarıda ve güçlü gelecekte emeği, sevgisi ve fedakarlığıyla iz bırakmaktadır. Bir çocuğun hayatına dokunmak, ona doğruyu, iyiyi ve güzelliği öğretmek, hayallerine yön vermek ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak çok kıymetli. Gelecek nesillerimizi büyük bir özveriyle yetiştiren, ülkemizin yarınlarını bilgiyle ve değerlerle şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi minnetle anıyoruz."