Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında mülki idare amirliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararnameyle Kastamonu Valisi Meftun Dallıu, Muş Valiliği görevine atandı Dallı'nın yerine ValiMülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır, Kastamonu Valisi olarak atandı.

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