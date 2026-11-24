Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle çok sayıda evin çatısı uçarken, onlarca ağaç devrildi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 20 Kasım Cuma gününden itibaren hafta sonu etkili olan fırtına hayatı felç etti. Fırtına sebebiyle Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu ve Boztepe köyleri ile Çorum'un Kargı ilçesine bağlı bazı köylerde çok sayıda evin çatısı uçtu. Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi ile Çorum’un Kargı ilçesi sınırında etkili olan fırtına sebebiyle ormanlardaki ağaçlar da devrildi. Fırtına sebebiyle köylerde ve ormanlarda oluşan hasar havadan görüntülendi.

Cuma günü çok şiddetli bir fırtınanın etkili olduğunu söyleyen vatandaşlar, evlerin çatılarının uçmasının ve ağaçların devrilmesinin fırtına sırasında çıkan hortumdan kaynaklı olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

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Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Gümüşoluğu köyünün muhtarı Bayram Alkan, "Cuma günü gece saatlerinde çok kuvvetli bir rüzgar oldu. Rüzgardan dolayı gerek bizim köyde ve ormanda hasar meydana geldi. Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu ve Boztepe köylerinde rüzgardan dolayı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar da kırıldı. Hortum olduğu değerlendiriliyor, biz de öyle düşünüyoruz. Çok da etkiliydi. Ormanlardaki ağaçları gövdelerinden ve köklerinden kırarak devirdi. Bu bölgenin genelinde bu durum yaşandı" dedi.