Kastamonu'nun Küre ilçesinde tarihi hamam, bakır madenciliğinin geçmişini interaktif deneyimlerle ziyaretçilere aktaracak Küre-i Nühas Maden Müzesi'ne dönüştürülüyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, ajansın desteğiyle hazırlanan projenin konsept tasarımı tamamlandı.

Küre Kaymakamlığının yararlanıcısı olduğu proje kapsamında, ilçe merkezindeki tarihi hamam yapısının müze olarak yeniden işlevlendirilmesi planlanıyor.

"Kızıl Döngü: Ateş, Çekiç ve Zaman" temasıyla tasarlanan müzede, bakırın yer altından çıkarılmasından işlenmesine, günlük yaşamda kullanılmasından geleceğin teknolojilerindeki rolüne uzanan yolculuğu anlatılacak.

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Müzede Küre'nin madencilik geçmişinin yanı sıra Osmanlı döneminde Darphane-i Amire ve şahi toplarıyla kurulan tarihi ilişki, İstiklal Yolu, Cumhuriyet dönemi madenciliği ve geleneksel bakır işçiliği de ziyaretçilere aktarılacak.

Konsept tasarımında bakır cevherlerine dokunma alanları, mineral masası, projeksiyon uygulamaları ve hologramlar gibi deneyim alanlarına yer verildi. İnsan devre istasyonu ile bakırın iletkenlik ve antimikrobiyal özelliklerinin deneyimlenmesi de hedefleniyor.

Müzenin yaşayan bir mekan olarak tasarlanması kapsamında bakır ustalarının üretim yapabileceği atölye, ziyaretçilerin kendi bakır pullarını dövebileceği deneyim alanı, kafe ve hediyelik eşya mağazası da bulunacak. Müze bahçesinde ise çocuklara yönelik uygulamalı bilim ve deneyim alanları oluşturulacak.

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Projenin hayata geçirilmesiyle Küre'nin bakır madenciliği mirasının yaşatılması, geleneksel zanaatın tanıtılması ve ilçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Küre-i Nühas Maden Müzesi'nin, Ersizlerdere Tabiat Parkı ve İstiklal Yolu gibi bölgenin önemli turizm değerleriyle birlikte yeni bir destinasyon oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.