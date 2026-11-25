Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen Köprübaşı Meydanı Düzenleme Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Taşköprü ilçesinin çehresini değiştirecek proje kapsamında Taşköprü Belediyesi ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Modern ve estetik bir görünüme kavuşan Köprübaşı Meydanı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

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