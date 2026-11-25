Taşköprü Belediyesi, Köprübaşı Meydanı'nda sıcak asfalt çalışmalarına başladı
Taşköprü Belediyesi tarafından Köprübaşı Meydanı'nda yürütülen proje çerçevesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.
Taşköprü Belediyesi tarafından Köprübaşı Meydanı’nda yürütülen proje çerçevesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.
Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülen Köprübaşı Meydanı Düzenleme Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Taşköprü ilçesinin çehresini değiştirecek proje kapsamında Taşköprü Belediyesi ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Modern ve estetik bir görünüme kavuşan Köprübaşı Meydanı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçeye değer katacak projede sona yaklaşıldığını belirterek çalışmalarda görev alan belediye ekiplerine kolaylıklar diledi.
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