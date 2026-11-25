Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu.

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kastamonu şehir merkezini sahil ilçeleri olan AbanaBozkurt ve Çatalzeytin'e bağlayan Yaralıgöz Geçidi ile Ilgaz Dağı mevkiinde ve Küre Dağları Milli Parkı'nda ara ara kar yağarken, il merkezinde ise hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.

Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının her yıl nisan ayına kadar devam ettiğini belirten Bayram Alkan, "Bizim buralarda bu mevsimde kar yağışları yoğun olarak başlar. Bundan sonra aşağı yukarı nisan ayına kadar kar yağışı devam eder. Buralar yüksek rakımlı yerleşim yeri olduğu için kar yağışı çok olur. Tahmini rakım ise bin 800 veya bin 900 metredir. Bizim bundan sonra buralarda sürekli olarak yağış devam eder. Yağmur beklememiz pek mantıklı olmaz. Kar yağışı da şu anda başladı. Bu sene aşırı derecede yağış var. Gerek yağmur, gerekse de kar yağışları çok oldu. Bu yıl bolluk senesi, yağışlar da çok fazla" dedi.