Kastamonu’da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi KastamonuDaday kara yolu Dilber Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 55 RG 320 plakalı Hyundai marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve henüz kimliği tespit edilemeyen yayaya çarptı. Kazada başını aracın camına çarpan yaya havaya savrularak ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yayanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kaza anını anlatan Eren Altun isimli genç, "Pansiyon sahibiyle konuştuğumuz sırada bir anda 'pat' diye bir ses geldi. Sesin geldiği yöne baktığımda bir kadının havalandığını gördüm. Ardından yanına gittik, yüzüstü yerde yatıyordu. Bir hemşire abla geldi, yardım etmeye çalıştık, ancak ilk yardım bilgimiz olmadığı için yanlış bir şey yapmamak adına kendisine dokunamadık. Daha sonra iş yeri sahibi ve polis ekipleri geldi. Hemen ambulansı aradık. Sağlık ekipleri gelerek kadını hastaneye kaldırdı. En son durumunun ağır olduğu söylendi. Sonrasında sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi alamadık. İyi olmadığını söylediler" dedi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.