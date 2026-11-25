Taşköprü Belediyesi tarafından ilçedeki çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere 70 bin adet kışlık çiçek temin etti.

Taşköprü Belediyesi tarafından yürütülecek çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları kapsamında 70 bin adet kışlık çiçek ilçeye ulaştırıldı. Temin edilen çiçeklerin parklar, yeşil alanlar ve çiçeklendirmeye uygun noktalara dikilmesi planlanıyor. Yapılacak çalışmalarla ilçenin kış mevsiminde de rengarenk bir görünüme kavuşması ve daha estetik bir görüntü kazanması hedefleniyor.