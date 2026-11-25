Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Hocaimat Mahallesi Beşevler bölgesinde devam eden asfalt, aydınlatma, yaya yolu, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.

Tosya Belediyesi'nin Hocaimat Mahallesi Beşevler bölgesinde devam eden sıcak asfalt, aydınlatma, yaya yolu, kaldırım ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Volkan Kavaklıgil, Tosya Şoförler Odası Başkanı Ahmet Baş ile birlikte S.S. Tosya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini de ziyaret etti. Ziyarette kooperatif hakkında bilgiler alan Başkan Kavaklıgil, talep, görüş ve önerilerini dinledi.

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Öte yandan, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda Tosya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen halı saha çalışmasının ardından parke ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.