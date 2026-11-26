Şenpazar'da çıkan çatı yangını söndürüldü
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Giriş: 26.11.2026 - 08:46 Güncelleme:
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.
Merkez Mahallesi'nde M.A.'ya ait 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Şenpazar Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şenpazar Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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