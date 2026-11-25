Dalgalar nedeniyle bazı bölgelerde ciddi hasarın meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Sahil yürüyüş yolunun deniz tarafında boşluklar ve çökme oluştuğu görülüyor. Özellikle sahil yolunu yürüyüş amacıyla kullanan vatandaşlarımızın, hasarlı bölümlere yaklaşmamaları ve yürüyüş sırasında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Söz konusu alanda oluşan hasar nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği açısından tedbirli davranmaları, çökmenin meydana geldiği bölgeden uzak durmaları önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Merkez Mahallesi hastane altındaki sahil yolunda tahkimat duvarlarında meydana gelen çökmeler nedeniyle vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

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