Hanönü'nde traktör kazasında sürücü yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Hanönü ilçesi Hocavakıf köyünün Sökü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y., kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada yaralanan H.Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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