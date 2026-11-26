Kastamonu'da "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık Çalıştayı" başladı.

TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında TÜBİTAK ve Kastamonu Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen çalıştay, Kastamonu Teknokent Ilgaz Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Dr. Berkan Güngör'ün yürütücülüğündeki çalıştayda, yapay zeka teknolojilerinin dijital vatandaşlık üzerindeki etkileri ile dijital dönüşüm sürecinde ortaya çıkan toplumsal, etik ve hukuki konular ele alınıyor.

Kastamonu Baro Başkanı Özgür Demir, yaptığı konuşmada, hukuk ve yargının dijital vatandaşlıkla en fazla karşı karşıya kalan alanlar arasında bulunduğunu söyledi.

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Dijital vatandaşlığın Türkiye'de son 25 yılda önemli aşamalar kaydettiğini belirten Demir, "Dijital vatandaşlık, sanıyorum son beş yılda yapay zekayla birleştiğinde gerçekten çok farklı bir hal aldı ve çok hızlı bir gelişim gösterdi." dedi.

Hukuk alanında yapay zeka kullanımından kaynaklanan sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Yapay zeka platformları kullanılarak hazırlanan birtakım çalışmalar, talep dilekçeleri, haklara ulaşımda kullanılan bazı enstrümanlar bazen hatalı sonuçlar verebiliyor. Vatandaş, dijital vatandaş haline geldiği için yapay zekayı kullanarak haklarını kendi olanaklarıyla aramaya çalışıyor."

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Yapay zeka tarafından üretilen, gerçekte bulunmayan mahkeme kararlarının dilekçelerde kullanıldığına dikkati çeken Demir, dijital vatandaşlık ve yapay zekaya ilişkin bilimsel çalışmaların alanın gelişimine katkı sağlayacağını dile getirdi.

- Çalıştayın sonuçları raporlanacak

Kastamonu Teknokent AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı ise Kastamonu Üniversitesinin kurulduğu 2006 yılından bu yana önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Çalıştayda somut çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini aktaran Kaymakcı, "İnşallah verimli bir çalıştay olur. Sonuçları itibarıyla güzel bir bildirge hazırlamış ve bunları da sizlere iletmiş oluruz." diye konuştu.

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Proje yürütücüsü Dr. Berkan Güngör de farklı disiplinlerden ve kurumlardan katılımcıların bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek dijital vatandaşlığa ilişkin çözüm önerileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Çalıştayın sonuçlarının ilgili kurumlara ve araştırmacılara yol göstermesini amaçladıklarını belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Katılımcılarımızdan sorunları tespit etmelerini, bu sorunların nedenlerini tartışmalarını ve mümkün olduğunca uygulanabilir, ölçülebilir ve kurumsal karşılığı bulunan öneriler ortaya koymalarını bekliyoruz. Çünkü biz bu çalıştayın başarısını kaç kişinin katıldığıyla veya ne kadar konunun tartışıldığıyla değerlendirmek istemiyoruz. Bizim için asıl başarı, burada dile getirilen düşüncelerin çalıştay sona erdikten sonra da değerini koruyacak, ilgili kurum ve araştırmacılara yol gösterebilecek çıktılara dönüşmesidir."

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Güngör, çalışma masalarından elde edilecek bulgu ve önerilerin raporlanarak ilgili paydaşlarla paylaşılacağını ifade etti.

Çalıştay, yarın düzenlenecek oturumların ardından sona erecek.