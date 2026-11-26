Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın karla kaplanan ormanları havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz'in en yüksek noktası olan 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi'nin bulunduğu Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Zengin orman varlığı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı, kar yağışının ardından doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı'nda beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.