İlçe ile Karadeniz arasından geçen Ginolu Caddesi'nin sahil kısmında kalan bir şeridine dalgalar zarar verdi. Çöken yolun bir şeridi ulaşıma kapatıldı.

Bölgede iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

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