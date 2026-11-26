Kastamonu'da dalgalar Karadeniz sahilindeki yola zarar verdi
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar kıyı şeridindeki yolun bir bölümünde hasara yol açtı.
Giriş: 26.11.2026 - 17:39 Güncelleme:
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar kıyı şeridindeki yolun bir bölümünde hasara yol açtı.
Bölgede iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.
İlçe ile Karadeniz arasından geçen Ginolu Caddesi'nin sahil kısmında kalan bir şeridine dalgalar zarar verdi. Çöken yolun bir şeridi ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ve belediye ekipleri bölgede önlem aldı.
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