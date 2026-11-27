Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kavaklıgil, S.S. Tosya Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi şoförler ile ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Esnafa misafirperverliği için teşekkür eden Kavaklıgil, "Esnaf ziyaretlerimiz kapsamında hemşehrilerimizle bir araya gelerek görüş, talep ve önerilerini dinlemeye, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle sürekli iletişim halinde olmayı, ihtiyaç ve beklentilerini yerinde değerlendirmeyi önemsiyor, üretken belediyecilik anlayışımızla Tosya'mız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şoför esnaflarımıza kazasız belasız yolculuklar temenni eder, kendilerine ve tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.