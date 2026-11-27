Kastamonu'da balkondan düşen vatandaş öldü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evinin birinci katındaki balkondaki kedileri kovalamak isterken dengesini kaybederek aşağı düşen vatandaş öldü.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evinin birinci katındaki balkondaki kedileri kovalamak isterken dengesini kaybederek aşağı düşen vatandaş öldü.
Olay, İnebolu ilçesi Erkekarpa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Cemal Mankaloğlu, kedileri kovalamak istediği sırada dengesini kaybederek birinci kattaki balkondan aşağı düştü. Cemal Mankaloğlu'nu hareketsiz şekilde bulan eşinin, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mankaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Mankaloğlu'nun cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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