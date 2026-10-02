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        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli yaşlılarla bir araya geldi

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli yaşlılarla bir araya geldi

        Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti yaptı.

        Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya gelen kurum personeli, yaşlılarla sohbet ederek meyve ikram etti.

        Huzurevi sakinleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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