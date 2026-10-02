Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli yaşlılarla bir araya geldi

Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya gelen kurum personeli, yaşlılarla sohbet ederek meyve ikram etti.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi ziyareti yaptı.

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