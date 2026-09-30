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        Kastamonu'da orman köylülerine 17 sulama tankeri dağıtıldı

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, ORKÖY destekleri kapsamında orman köylülerine 17 sulama tankeri teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Kastamonu'da orman köylülerine 17 sulama tankeri dağıtıldı

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, ORKÖY destekleri kapsamında orman köylülerine 17 sulama tankeri teslim edildi.

        Devrekani'de düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Umut Pazarcı, Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, ORKÖY Şube Müdürü Ercan Şen, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve hak sahipleri katıldı.

        ORKÖY destekleri kapsamında gerçekleştirilen dağıtımla, orman köylülerinin olası orman yangınlarına karşı erken ve yerinde ilk müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

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        Törende, hak sahiplerine 17 sulama tankeri teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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