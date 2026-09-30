Kastamonu'da orman köylülerine 17 sulama tankeri dağıtıldı
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, ORKÖY destekleri kapsamında orman köylülerine 17 sulama tankeri teslim edildi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Devrekani Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, ORKÖY destekleri kapsamında orman köylülerine 17 sulama tankeri teslim edildi.
Devrekani'de düzenlenen dağıtım törenine Kaymakam Umut Pazarcı, Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, ORKÖY Şube Müdürü Ercan Şen, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve hak sahipleri katıldı.
ORKÖY destekleri kapsamında gerçekleştirilen dağıtımla, orman köylülerinin olası orman yangınlarına karşı erken ve yerinde ilk müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Törende, hak sahiplerine 17 sulama tankeri teslim edildi.
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