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        Kastamonu'da sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 23:16 Güncelleme:
        Kastamonu'da sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen yasa dışı silah operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 25 tabanca fişeği, 169 av tüfeği fişeği, 250 gram barut ele geçirildi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekiplerce kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.

        Bir kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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