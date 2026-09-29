Kastamonu'da sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve yasa dışı silah operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen yasa dışı silah operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 25 tabanca fişeği, 169 av tüfeği fişeği, 250 gram barut ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve alkol aroma kiti ele geçirildi.
Bir kişi gözaltına alındı.
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