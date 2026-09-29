Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da "Tarihi Değiştiren Bilim: Geçmişten Geleceğe Dönüşüm" söyleşisi düzenlendi

        Kastamonu'da "Tarihi Değiştiren Bilim: Geçmişten Geleceğe Dönüşüm" söyleşisi düzenlendi

        Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, beyin göçüyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 400 bin insan yurt dışında bilim üretiyor, bilim üretmeye devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Kastamonu'da "Tarihi Değiştiren Bilim: Geçmişten Geleceğe Dönüşüm" söyleşisi düzenlendi

        Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, beyin göçüyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 400 bin insan yurt dışında bilim üretiyor, bilim üretmeye devam ediyor." dedi.

        TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 7 Ekim'e kadar sürecek "Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

        Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Tarihi Değiştiren Bilim: Geçmişten Geleceğe Dönüşüm" konulu söyleşiye katılan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaymakçı, yaptığı konuşmada, bilginin insanın gelişimindeki rolünü örneklerle anlattı.

        REKLAM

        Bilimde bağımsızlığın önemine vurgu yapan Kaymakçı, "Bilim özgür ortamda yapılıyor. Bilim parayla yapılıyor, bilim güçle beraber yapılıyor. Bunların arkasını dolduramazsanız bu işi tam manası ile yerine getiremiyorsunuz." diye konuştu.

        Beyin göçünden bahseden Kaymakçı, şunları kaydetti:

        "Dünyanın değişik yerlerine insanlarımız gidiyor. Dünyadaki beyin göçünü hiç araştırdınız mı? Beş yıl öncesinden bir istatistik vereceğim size. İlk sırada Hintliler, ikinci sırada İran, üçüncü sırada biz geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 400 bin insan yurt dışında bilim üretiyor, bilim üretmeye devam ediyor. Bu mevzu çok önemli. Toplumu değiştirebilecek, daha nitelikli hale getirecek birçok insan çıkacak aranızdan. Dolayısyla bu mevzu çok önemli. Gitmek ama orada kalmamak lazım. Yurt dışına gidecekseniz öğrenmek için gidin ama geri dönmek kaydıyla."

        REKLAM

        Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği projesi yürütücüsü Ar-Ge Birimi Koordinatörü Engin Karakethüdaoğlu ise TÜBİTAK'ın desteğiyle hayata geçirilen projede, yapay zekadan robotik kodlamaya, astronomiden biyoteknolojiye, mühendislik tasarımından sürdürülebilirliğe kadar birçok farklı alanda katılımcıları buluşturacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Sakatlıklara rağmen pes etmeyen milli boksör Filiz'in gözü Avrupa şampiyonl...
        Sakatlıklara rağmen pes etmeyen milli boksör Filiz'in gözü Avrupa şampiyonl...
        Kastamonu Valiliği soba ve elektrikli ısıtıcıların yol açabileceği yangınla...
        Kastamonu Valiliği soba ve elektrikli ısıtıcıların yol açabileceği yangınla...
        Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda 7 kişi yakalandı
        Taşköprü'de İtfaiye Haftası kutlandı
        Taşköprü'de İtfaiye Haftası kutlandı
        Küre Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı y...
        Küre Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı y...
        Taşköprü'de okul çevrelerinde polis denetimi yapıldı
        Taşköprü'de okul çevrelerinde polis denetimi yapıldı