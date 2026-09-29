Kastamonu'da "Tarihi Değiştiren Bilim: Geçmişten Geleceğe Dönüşüm" söyleşisi düzenlendi

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, beyin göçüyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 400 bin insan yurt dışında bilim üretiyor, bilim üretmeye devam ediyor." dedi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 7 Ekim'e kadar sürecek "Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Tarihi Değiştiren Bilim: Geçmişten Geleceğe Dönüşüm" konulu söyleşiye katılan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaymakçı, yaptığı konuşmada, bilginin insanın gelişimindeki rolünü örneklerle anlattı.

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Bilimde bağımsızlığın önemine vurgu yapan Kaymakçı, "Bilim özgür ortamda yapılıyor. Bilim parayla yapılıyor, bilim güçle beraber yapılıyor. Bunların arkasını dolduramazsanız bu işi tam manası ile yerine getiremiyorsunuz." diye konuştu.

Beyin göçünden bahseden Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Dünyanın değişik yerlerine insanlarımız gidiyor. Dünyadaki beyin göçünü hiç araştırdınız mı? Beş yıl öncesinden bir istatistik vereceğim size. İlk sırada Hintliler, ikinci sırada İran, üçüncü sırada biz geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 400 bin insan yurt dışında bilim üretiyor, bilim üretmeye devam ediyor. Bu mevzu çok önemli. Toplumu değiştirebilecek, daha nitelikli hale getirecek birçok insan çıkacak aranızdan. Dolayısyla bu mevzu çok önemli. Gitmek ama orada kalmamak lazım. Yurt dışına gidecekseniz öğrenmek için gidin ama geri dönmek kaydıyla."

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Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği projesi yürütücüsü Ar-Ge Birimi Koordinatörü Engin Karakethüdaoğlu ise TÜBİTAK'ın desteğiyle hayata geçirilen projede, yapay zekadan robotik kodlamaya, astronomiden biyoteknolojiye, mühendislik tasarımından sürdürülebilirliğe kadar birçok farklı alanda katılımcıları buluşturacaklarını söyledi.