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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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