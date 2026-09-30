Kastamonu'da ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapanla görüntülendi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alandaki ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapanla kaydedildi.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alandaki ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapanla kaydedildi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanları korumak ve gözetlemek için kurulan fotokapanlar, bölgenin yaban hayatını da kayıt altına alıyor.
Azdavay'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, ayıların armut ağacına çıkarak beslendiği anları kaydetti.
Buna göre, ayılardan biri ağaca tırmanıp daldaki armutları yerken, diğeri de yere düşenlerle beslendi.
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