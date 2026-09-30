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        Kastamonu'da ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapanla görüntülendi

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alandaki ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Kastamonu'da ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapanla görüntülendi

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alandaki ağaçtan armut yiyen ayılar fotokapanla kaydedildi.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanları korumak ve gözetlemek için kurulan fotokapanlar, bölgenin yaban hayatını da kayıt altına alıyor.

        Azdavay'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, ayıların armut ağacına çıkarak beslendiği anları kaydetti.

        Buna göre, ayılardan biri ağaca tırmanıp daldaki armutları yerken, diğeri de yere düşenlerle beslendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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