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        Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yürüme zorluğu çeken 4 yaşındaki Kürşat Kılıçoğlu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı asfalt sayesinde köyünde daha rahat şekilde yürüme egzersizlerini yapabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yürüme zorluğu çeken 4 yaşındaki Kürşat Kılıçoğlu, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı asfalt sayesinde köyünde daha rahat şekilde yürüme egzersizlerini yapabiliyor.

        Doğuörcünler köyünde yaşayan ailesi, yürüme ve duruş bozukluğu olan Kürşat'ı yürüyebilmesi için fizik tedavi ve havuz seanslarına götürdü. Küçük çocuk, havuzda yapılan çalışmaların ardından yavaş yavaş yürümeye başladı.

        Gelişimi için günde 4 saat özel ayakkabılarla yürümesi gereken Kürşat'ın egzersiz yaptığı köy içindeki yolun taş ve topraklı olması çalışmalarını aksattı. Kürşat'ın sık sık düştüğünü ve bu nedenle yürümek istemediğini gören köy muhtarı Ünal Kılıçoğlu durumu yetkililere iletti. Kaymakamlık, valilik ve il özel idaresinin çalışmasıyla köydeki yollar asfaltlandı.

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        - "Bir anne için çocuğunun yürümesi paha biçilmez bir şey"

        Anne Nurten Kılıçoğlu, AA muhabirine, Doğuörcünler köyü Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşadıklarını söyledi.

        Oğlunun yürüme ve duruş bozukluğu ile konuşma zorluğu çektiğini dile getiren Kılıçoğlu, "4 yaşına girmiş olmasına rağmen yürüme ve konuşmada gecikme vardı. Sağlığının düzelmesi için fizik tedavi alıyoruz. Evde de bu tedaviyi destekleyecek hareketler yapıyorum. Yürüyebilmesi için havuzda tedavi uyguluyorduk. Tedavi sürecinin ardından havuzda yürümeye başladı. Günde 4 saat özel ayakkabılarla yürümesi gerekiyordu ama köy yolu taşlı ve kumlu olduğu için köy içinde yürüyemiyordu. Bir arkadaşım bebek arabası verdi. Onu sökerek yürüteç haline getirdik. Yürüteçle iyi kötü yürüyordu ama kendi başına yapamıyordu." dedi.

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        Zamanla çocuğunun yürüyüşünün geliştiğini dile getiren Kılıçoğlu, "Hastane için şehre gittiğimizde zorlanarak da olsa oğlum kendi başına yürümeye başlamıştı. Şehirde yürüyor ama yolların durumu nedeniyle düşeceğim korkusuyla köyde yürüyemiyordu. Bir gün hastaneye gittiğimizde yürürken bir videosunu çekip sosyal medyada paylaştım. Muhtarımız Ünal Kılıçoğlu aradı, 'Bu çocuk orada yürürken neden köyde yürüyemiyor' deyince ben de 'Köy yolları taşlı, çamurlu olduğu için düşüyor ve korktuğu için yürüyemiyor' dedim. O da yetkililerle görüşüp yolumuzun asfaltlanmasını sağladı." diye konuştu.

        Çok mutlu olduğunu anlatan Kılıçoğlu, şunları dile getirdi:

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        "Asfalt yapıldığından beri Kürşat hiç durmadan yürüyor. Kendi başına yürüyebildiği için çok mutlu. Öz güveni yerine geldi. Mutluluğu yüzünden belli oluyor. Köy yeri burası, burada serbest, kimse yok, araba sınırlı sayıda geçiyor. Kendi başına yürüyebiliyor. Bu benim için çok büyük mutluluk. Bir anne için çocuğunun yürümesi paha biçilmez bir şey. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        Doğuörcünler köyü muhtarı Ünal Kılıçoğlu da "Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Kürşat'ın asfaltta yürüdüğünü görünce aileyi aradım, videoları istedim. Bu durumu İl Genel Meclisi Üyemiz Hayrettin Melezoğlu'na ilettim. Birlikte değerlendirip Kaymakamımıza bildirdik. Allah razı olsun köyümüze bir asfalt yapıldı. Gayet güzel yürüyor ve mutlu. Çok sevindim. Bize bu imkanı sağlayan Valimiz, Özel İdaremiz ve Kaymakamımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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