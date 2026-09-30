GÜNCELLEME - Sinop'ta alabora olan teknedeki 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1'i kayboldu

Sinop'ta alabora olan teknedeki 1 polis memuru yaşamını yitirdi, kayıp polis memurunun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yalı köyü açıklarında 2 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu yönünde ihbar geldiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamamıştır." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, kayıp polis memuru N.Ş'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedildi.

Ekiplerin çalışması sonucu alabora olan Dalgacı isimli tekne Lala Köyü Melikşah Mahallesi açıklarında denizde bulunarak kıyıya çıkartıldı. Teknede yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.