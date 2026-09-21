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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da 12 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kastamonu'da 12 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Kastamonu'da 12 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        İlçedeki tekstil atölyesinde çalışan bazı işçiler, kalorifer kazanından sızdığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilendi.

        Küre Devlet Hastanesine başvuran 12 işçiden 10'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 işçinin tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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