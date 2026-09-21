Kastamonu'da 12 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kastamonu'nun Küre ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İlçedeki tekstil atölyesinde çalışan bazı işçiler, kalorifer kazanından sızdığı değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilendi.
Küre Devlet Hastanesine başvuran 12 işçiden 10'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 2 işçinin tedavileri sürüyor.
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