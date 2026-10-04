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        Kastamonu'da 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Kastamonu'da 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kasaba Mahallesi’nde 3'ü çocuk 5 kişi mantar yedikten sonra rahatsızlandı.

        Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Cide Devlet Hastanesine başvuran 5 kişiden 3'ü ilk müdahalelerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

        Tedavileri süren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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