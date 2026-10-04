Kastamonu'da 5 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 04.10.2026 - 20:01 Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kasaba Mahallesi’nde 3'ü çocuk 5 kişi mantar yedikten sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Cide Devlet Hastanesine başvuran 5 kişiden 3'ü ilk müdahalelerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.
Tedavileri süren kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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