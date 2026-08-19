Kastamonu'da 5 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca şarjörü, 171 tabanca fişeği ve 58 boş kovan ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.