Kastamonu'da 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da hakkında 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da hakkında 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan iki ayrı dosya kapsamında toplam 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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