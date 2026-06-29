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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da hakkında 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 21:36 Güncelleme:
        Kastamonu'da 9 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da hakkında 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan iki ayrı dosya kapsamında toplam 9 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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