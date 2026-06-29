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        Kastamonu'da uyuşturucu davasında yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü 15'er yıl, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu davasında yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'ü 15'er yıl, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

        Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu sanıklar Ö.T, Y.K. ve H.E. ile tutuksuz yargılanan sanıklar B.S. ve C.T. katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Ö.T. suçlamaları kabul etmeyerek, "Uyuşturucu hapı kullanmak amacıyla bulunduruyordum. Yakalanan diğer kimyasal maddeler bana ait değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tutuklu sanık Y.K. ise savunmasında tahliyesini ve beraatini talep ederek, "Beyanlarımla dosyanın seyrini değiştirdiğime inanıyorum. Mahkemenize yardımcı olduğumu düşünüyorum. Mahkemenizde bulunmuş olduğum samimi beyanlarımdan ötürü tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum, çok pişmanım." dedi.

        Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanıklar Ö.T, Y.K, B.S. ve H.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık C.T'nin ise yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatine karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, Ö.T, B.S. ve H.E'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırdı.

        Heyet, etkin pişmanlık hükümlerini uyguladığı Y.K'nin cezasını 18 yıldan 7 yıl 6 ay hapis ve 75 bin lira adli para cezasına indirdi. Hükümle birlikte Y.K'nin tahliyesine karar verildi.

        Mahkeme ayrıca, yargılama sürecinde tahliye edilen B.S'nin yeniden tutuklanmasına hükmetti.

        Heyet, C.T'nin ise yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

        -Olay

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz 2025'te kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 447 sentetik ecza hapı, 29,83 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltına alınan Ö.T, Y.K, B.S. ve H.E. tutuklanmış, C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yargılama sürecinde B.S. tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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