Kastamonu'da coğrafi işaretli geleneksel ürünler ekonomik değere dönüşüyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilen "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor" projesiyle, kentin coğrafi işaretli geleneksel ürünleri ekonomik değere dönüştürülüyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler kapsamında KUZKA desteğiyle Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Taş Baskı Dokuması, Çarşaf Bağı ve Örme Fanilası için modern üretim atölyeleri kuruldu.



Kadınlar, gençler ve dezavantajlı bireylerden oluşan yaklaşık 200 kişi, bu atölyelerde geleneksel üretim tekniklerinin yanı sıra dijital pazarlama, reklam tasarımı ve e-ticaret alanlarında eğitim alıyor.



Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, ürettikleri ürünleri Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla satışa sunarak ek gelir elde etme imkanına kavuşuyor.



Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce yürütülen projenin uygulama merkezlerini ziyaret eden KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.



Eğitim ve üretim atölyelerinde kursiyerlerle bir araya gelen Eraslan, proje kapsamında üretilen Kastamonu'ya özgü el sanatları ürünlerini inceledi.



Eraslan, gazetecilere, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulanan programın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Proje, kültürel mirasın korunmasının yanında yöresel ürünlerin markalaşmasıyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasının önünü açtı. Böylece Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinin görünürlüğü artırılırken, yerel üreticilerin de rekabet gücü desteklenmiş oldu. Ayrıca her yıl eğitime katılan yaklaşık 200 kursiyere, bu üretim modelinden faydalanmak suretiyle ürettikleri ürünleri Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla satarak gelir elde etme imkanı sunuluyor. Yine projeyle meslek edindirdiğimiz kadın girişimcilere kendi üretim atölyelerini kurma imkanı sağlanıyor."

