Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da coğrafi işaretli geleneksel ürünler ekonomik değere dönüşüyor

        Kastamonu'da coğrafi işaretli geleneksel ürünler ekonomik değere dönüşüyor

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilen "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor" projesiyle, kentin coğrafi işaretli geleneksel ürünleri ekonomik değere dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Kastamonu'da coğrafi işaretli geleneksel ürünler ekonomik değere dönüşüyor

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilen "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor" projesiyle, kentin coğrafi işaretli geleneksel ürünleri ekonomik değere dönüştürülüyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler kapsamında KUZKA desteğiyle Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Taş Baskı Dokuması, Çarşaf Bağı ve Örme Fanilası için modern üretim atölyeleri kuruldu.

        Kadınlar, gençler ve dezavantajlı bireylerden oluşan yaklaşık 200 kişi, bu atölyelerde geleneksel üretim tekniklerinin yanı sıra dijital pazarlama, reklam tasarımı ve e-ticaret alanlarında eğitim alıyor.

        Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, ürettikleri ürünleri Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla satışa sunarak ek gelir elde etme imkanına kavuşuyor.

        Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce yürütülen projenin uygulama merkezlerini ziyaret eden KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Eğitim ve üretim atölyelerinde kursiyerlerle bir araya gelen Eraslan, proje kapsamında üretilen Kastamonu'ya özgü el sanatları ürünlerini inceledi.

        Eraslan, gazetecilere, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulanan programın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "Proje, kültürel mirasın korunmasının yanında yöresel ürünlerin markalaşmasıyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasının önünü açtı. Böylece Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinin görünürlüğü artırılırken, yerel üreticilerin de rekabet gücü desteklenmiş oldu. Ayrıca her yıl eğitime katılan yaklaşık 200 kursiyere, bu üretim modelinden faydalanmak suretiyle ürettikleri ürünleri Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla satarak gelir elde etme imkanı sunuluyor. Yine projeyle meslek edindirdiğimiz kadın girişimcilere kendi üretim atölyelerini kurma imkanı sağlanıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu davasında yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası
        Kastamonu'da uyuşturucu davasında yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası
        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Herhangi bir hastanenin kapatı...
        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz: "Herhangi bir hastanenin kapatı...
        Kastamonu'da kamyonetle çarpışan otomobil yandı
        Kastamonu'da kamyonetle çarpışan otomobil yandı
        Uyuşturucu operasyonu davasında 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası
        Uyuşturucu operasyonu davasında 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti sanığın yargılanmasına devam edildi
        Çorum Belediyesi THM Korosu'ndan yaza merhaba konseri
        Çorum Belediyesi THM Korosu'ndan yaza merhaba konseri