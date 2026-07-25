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        Kastamonu'da arı kovanı bulunan kamyonet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde arı kovanı bulunan kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Kastamonu'da arı kovanı bulunan kamyonet bariyere çarptı, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde arı kovanı bulunan kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        C.S. (60) idaresindeki 37 AK 045 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Sarıyonca köyü Oyrak mevkisinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü C.S. ile araçta bulunan R.D. yaralandı.

        Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada kamyonette bulunan kovanlar zarar gördü, çok sayıda arı telef oldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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